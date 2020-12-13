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الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا.. اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن اعتقال 142 شخصا على خلفية المظاهرات المنددة بمشروع قانون الأمن الشامل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال دارمانان: "القوة بقيت مع القانون، هناك المئات من (المخربين) جاؤوا لارتكاب أعمال عنف".

وأضاف: "عبر استراتيجية الحزم المضادة، تم اعتقال 142 شخصا من المخربين، ما أدى إلى منعهم وحماية التجار".

ويتظاهر الفرنسيون، مجددا في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلي" (Châtelet) باتجاه ساحة الجمهورية (Place de le République).

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