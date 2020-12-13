السودان: 303 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٠٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٤ وفيات، فيما جرى شفاء ٣٧٢ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٦٣ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٧ ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢١ ألفا و١٤٧ حالة، بينها ١٣٤٤ وفاة، و١٢ ألفا و٢٢٧ شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.