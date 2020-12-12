أحزاب تونسية تدين استيلاء الإخوان على مقر جمعية حقوقية

دانت خمسة أحزاب تونسية، السبت، اقتحام رئيس بلدية لمقر إحدى المنظمات الحقوقية، معتبرة أن هذه ممارسات "مليشياوية" تتبعها جماعة الإخوان لترهيب التونسيين.واستنكرت أحزاب (التیار الشعبي، الوطني الدیمقراطي الاشتراكي، العمال، تونس إلى الأمام، وحزب القطب) اقتحام رئيس بلدية الكرم فتحي العیوني لمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الضاحية الشمالیة والاستیلاء على المعدات الموجودة فیها.وأكدت الأحزاب التونسية أن العیوني استغل موظفي الدولة لاستبدال الأقفال وإنزال اللافتة الخارجية وتغییرھا بلافتة تحمل اسم جمعية أخرى، معتبرة أن هذا الفعل يعد حلقة جديدة من حلقات تآمر الإخوان المسلمین على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.وشددت الأحزاب التونسية على أن الاستیلاء على مقر الرابطة ھو تصفية حسابات قديمة متجددة بعد الھزائم التي منيت بھا الرجعية الظلامية ويمثلها الإخوان في تونس مقابل انتصار قیم الحریة وحقوق الإنسان.