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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«صندوق فرعون».. كلمة السر في دعم صفوان ثابت وشركائه للجماعة الإرهابية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:40 م
جريدة الدستور
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل جديدة عن القضية 865 لسنة 2020 لدعم الإرهاب، والمتورط فيها عدد من قيادات الإرهاب وعلى رأسهم صفوان ثابت.

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن بعض المواقع انساقت وراء شائعة روجها عناصر الإخوان، وهي أن صاحب سلاسل "أولاد رجب" كان من بين المقبوض عليهم في هذه القضية ولكن في الحقيقة أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن صاحب "أولاد رجب" ليس من بين هؤلاء الداعمين للإرهاب. 

واستكمل الباز، أن أول من روج هذه الشائعة هو الإخواني حمزة زوبع، لافتا إلى أن هذه القضية متهم فيها 17 شخصا منهم:



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