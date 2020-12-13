رسميًا.. أمريكا تعتمد تبعية الصحراء الغربية بالكامل للمغرب فى خرائطها (صورة)

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، السبت، أن الولايات المتحدة اعتمدت رسميا في خرائطها تبعية الصحراء الغربية بالكامل للمملكة المغربية.وقال العثماني، في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إن مختلف المصالح الفيدرالية الأمريكية ومختلف السفارات والقنصليات تلقت الخريطة الجديدة للمغرب المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخريطة تحمل اسم المغرب على كامل ترابه من طنجة الكويرة، وتزيل الخط الوهمي الفاصل وتتخلى عن لفظ "الصحراء الغربية".وأعلن السفير الأمريكي لدى الرباط، في وقت سابق اليوم، اعتماد الولايات المتحدة خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية لها رسميا.وأوضحت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بسيطرة المملكة بالكامل على منطقة الصحراء المغربية.