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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:19 ص
أبو رجيلة
أبو رجيلة
وائل توفيق
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عمل محمود عبد المنعم "أبو رجيلة" سائقًا في خطوط أوتوبيسات "أبو رجيلة" بناءً على رغبة والده، لكن أحد أصدقائه يدعى توفيق عبد الله عرض عليه أن ينضم لصفوف الزمالك، ليوافق بالفعل.

وفي ذلك الوقت، أعجب به المشرفون على الكرة في نادي الزمالك آنذاك، عبد الفتاح الشاذلي وزقلط، ومحمود قنديل وطلبوا تواجده في فريق الناشئين بالنادي.

حكى "أبو رجيلة"، في حوار صحفي له، عن قصة رغبة المسئولين في الزمالك التعاقد معه، لأصدقائه المنتمين للنادي الأهلي والذين طالبوه برفض هذا العرض، ليوافق ولم يذهب للنادي مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك ارتقى "أبورجيلة" بمحمود قنديل مصادفة وسأله عن سبب عدم مجيئه للزمالك، تحجج "أبو رجيلة" برفض الشركة التي يعمل بها، ليطلب منه ملء استمارة وأنه هو من سيجلب الموافقة من "أبو رجيلة" نفسه.

ولعب "أبو رجيلة" مباراته الأولى مع الزمالك أمام الترسانة في عام 1960، وانضم لمنتخب مصر لأول مرة في عام 1964، وأطلق عليه أشقائه هذا اللقب "أبو رجيلة" بعد أن ظهرت مواهبه الغنائية وقيامه بتقليد النجوم، وكان يقوم بهذا الأمر عند سفره مع النادي أو في الرحلات.

اكتشف الملحن سيد إسماعيل موهبة "أبو رجيلة" الغنائية في سهرة من سهرات الزمالك، وسمعه يدندن لحن "يا جارة الوادي" للموسيقار محمد عبد الوهاب، وطلب منه أن يغني على الفور.

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