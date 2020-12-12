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محافظات

أمر الرئيس بعلاجها.. لحظة خروج الطفلة ميرا من مستشفى مبرة طنطا (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:55 م
لحظة خروج الطفلة
لحظة خروج الطفلة ميرا من مستشفى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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رصدت «الدستور» لحظة خروج الطفلة ميرا محمود من مستشفى مبرة طنطا، التي أمر الرئيس السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة الطفلة تستغيث بالرئيس السيسي لعلاج ابنتها وإجراء عملية عاجلة بالقلب، وعلى الفور وجهت مؤسسة الرئاسة وزارة الصحة لنقل الحالة من مستشفى مبرة طنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء العملية فورا.

من جهته، أكد والد الطفلة لـ«الدستور» شكره لمؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي الأب الروحي لجميع المصريين على سرعة الاستجابة وعلاج بنته.

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