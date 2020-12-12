أمر الرئيس بعلاجها.. لحظة خروج الطفلة ميرا من مستشفى مبرة طنطا (صور)

رصدت «الدستور» لحظة خروج الطفلة ميرا محمود من مستشفى مبرة طنطا، التي أمر الرئيس السيسي بعلاجها على نفقة الدولة.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة الطفلة تستغيث بالرئيس السيسي لعلاج ابنتها وإجراء عملية عاجلة بالقلب، وعلى الفور وجهت مؤسسة الرئاسة وزارة الصحة لنقل الحالة من مستشفى مبرة طنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء العملية فورا.من جهته، أكد والد الطفلة لـ«الدستور» شكره لمؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي الأب الروحي لجميع المصريين على سرعة الاستجابة وعلاج بنته.