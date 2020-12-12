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سوريا تسجل 130 إصابة بكورونا في أعلى معدل يومي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:29 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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سجلت وزارة الصحة السورية، السبت، ١٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في عموم سوريا إلى ٩٠٤١ مؤكدة.

وتعد هذه أعلى حصيلة تم تسجيلها في سوريا منذ تفشي الوباء وسط مخاوف من تصاعد حدة انتشار المرض خاصة مع بدء فصل الشتاء ودخول الموجة الثانية من المرض.

وأوضحت الصحة السورية في بيان مساء اليوم أنها سجلت وفاة ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى ٥٠٦ حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل شفاء ٧٦ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١٩ حالة.
وأعلنت الصحة السورية أمس عن تسجيل 124 إصابة بكورونا في سوريا وكانت أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة مشيرة إلى شفاء 69 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

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