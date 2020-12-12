«محلية أسوان» إزالة 12 حالة تعد بحي الصداقة الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان مدعمة بقوات من مديرية أمن أسوان، بحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق حي الصداقة الجديدة، حيث تم تنفيذ الإزالة لعدد ١٢ حالة تعد بمساحة ١٦٠٠م٢، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أصحاب التعدي.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضي الدولة.