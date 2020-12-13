كيف تصبح مؤسسات وهيئات الدولة صديقة للبيئة؟.. خبير يُجيب

قال أحمد فتحي، الخبير البيئي، إنه يمكن لهيئات ومؤسسات الدولة أن تصبح صديقة للبيئة من خلال مجموعة من الإجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية واستبدال اللمبات داخل الهيئات الحكومية بلمبات موفرة للطاقة سيساهم في الحفاظ على البيئة، والتوسع في وجود مساحات خضراء في المصالح والمؤسسات الحكومية ووجود مسطحات خضراء، ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية.وأضاف "فتحي"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجب التقليل من استخدام الورق ووضع بعض خلايا الطاقة الشمسية لتكون مصدر للطاقة.يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت في كلمتها خلال مشاركتها في الشق الوزاري للجلسة الثامنة الاستثنائية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن جائحة فيروس كورونا غيرت شكل حياة الملايين حول العالم، مما دفع الأفراد والحكومات للتفكير في آليات عودة الحياة لطبيعتها خلال المرحلة القادمة بعد التعلم والاستفادة من دروس المحنة التي مررنا بها جميعا، حيث أدرك الجميع أن حلول مواجهة المحنة تكمن في الطبيعة.