«الهروب إلى الحب».. الأمن يكشف لغز تغيب فتاة بأسيوط

رصدت وحدة المتابعات الأمنية بوزارة الداخلية ما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بأسيوط ومناشدة مَن يعثر عليها الاتصال بأرقام هواتف محددة.بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم أسيوط من مالك محل ملابس، مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بتغيب نجلة شقيقته (طالبة جامعية – مقيمة بذات العنوان) عن مسكن أهليتها عقب توجهها للجامعة.توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى ارتباط المتغيبة بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بمحافظة الفيوم)، وباستهدافه تبين تواجد المتغيبة رفقته، وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أهليتها برغبتها لسوء معاملتهم لها، وأنها ترغب في الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى.كما تم تحديد اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (متواجدين حاليًا خارج البلاد) واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.