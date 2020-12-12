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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مدحت العدل: سأخوض الانتخابات على رئاسة نادي الزمالك

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:15 م
جريدة الدستور
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أكد السيناريست مدحت العدل، أن كل أندية مصر مديونة، وليس النادي الزمالك وحده، مؤكدًا أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أهم حزبين في مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج  "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء اليوم السبت: "أتحدث إلى وزير الشباب يوميًا عن أحوال النادي الزمالك، وسوف أخوض الانتخابات على رئاسة النادي".

وأكد الكاتب والسيناريست: "أحرص على التواجد في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن السوشيال ميديا تلعب دورًا مهما ومؤثرًا في العالم كله، موضحا أن انعدام العدالة في كرة القدم يخلق التعصب.

 

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