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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض برنامج «أنت مين»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:23 ص
برنامج أنت مين
برنامج أنت مين
حسين الجندي
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ننشر مواعيد عرض برنامج «أنت مين» وضيوف البرنامج، حيث تواصل شبكة قنوات أم بي سي وخاصة قناة "MBC مصر" في الترويج لأولى حلقات برنامج "The Masked Singer- أنت مين؟"، والذي يقدم اعتبارًا من الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وخلال الترويج للبرنامج كشفت الجهة المنتجة على أن البرنامج يشهد تقديم نجوم من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل؛ بل سيقدم عدد من المطربين أيضًا الذين يستعرضون أغنياتهم، بالإضافة إلى ارتدائها ملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلي الجمهور بأن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من أربعة أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى.

برنامج أنت مين 

وكشف البرنامج عن الأربع شخصيات الذين أطلق عليهم المحققين، وهم: الفنان حسن الرداد والفنانة سيرين عبدالنور والفنان قصي خولي والفنان مهند الحمدي، بينما لم يقتصر البرنامج على فنانين مشاركين من مصر فقط؛ بل من مختلف الوطن العربي على أن يشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.

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