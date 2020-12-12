«محلية أسوان» تغلق 11 منشأة تجارية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على مدار أسبوع حملات تفتيشية على المحلات لرصد الاجراءات الوقائية، حيث تم المرور على أكثر من 25 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير ٩ محضر صحي، وإعدام ٢١ كيلو أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة، والتوصية بإغلاق ١١ منشأه تجارية لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودون ترخيص وتوجيه ٥ إنذارات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.وتمت الحملة بنطاق مختلفة بحي غرب وبالصداقة الجديدة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وتنفيذ كلًا من رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة ومكتب الصحة بأسوان تفتيش الأغذية وشرطة المرافق بأسوان.