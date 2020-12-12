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سفير مصر بكندا: الجالية المصرية قادرة على صنع معجزات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:05 م
السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا
وفاء علي
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أعرب السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، عن سعادته البالغة وفخره بمنح الدكتورة هدى والدكتور وجيه أعلى الأوسمة الكندية.

وقال إنه أصبح هناك إدراك واضح لقوة الجالية المصرية في كندا وتميزها وقدرتها على المشاركة في النهوض بوطنها مصر مهما بعدت المسافات، موصيًا بضرورة تواصل الخبيرين مع الشباب لاستعراض تجاربهما وتقديم خبراتهما حتى يستفيد منها الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الإعلامي الذي نظمته الهيئة الكندية للتراث المصري لتكريم اثنين من أبرز الخبراء المصريين في كندا ومن رواد مؤسسة ومؤتمرات "مصر تستطيع" وهما الدكتور وجيه المراغي مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي بجامعة وندسور ومصمم القطار السريع بكندا، وحرمه الدكتورة هدى المراغي العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور، وذلك بمناسبة حصولهما على أعلى أوسمة في كندا لعام 2020 تقديرًا لإسهاماتهما في المجال العلمي الهندسي الصناعي.

وأشاد أبوزيد بدور وزارة الهجرة في تسليط الضوء على نجاح الخبراء والعلماء المصريين بالخارج وكذلك ربط الجاليات المصرية حول العالم بوطنهم، وترجمة كل ذلك إلى مبادرات عملية وبناءة.

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