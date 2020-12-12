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ضبط 1044 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان على مدار يومين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:02 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسق مع ضباط إدارة المرور، حملة مرورية موسعة على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 1044 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت المخالفات كالتالي (3) دراجة نارية، (4) توك توك، و(4) تروسيكل بدون تراخيص، والتصالح الفوري في 165 مخالفة، وتحرير 240مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 177 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 208 مخالفة تجاوز حد السرعة، تحرير عدد ( 240) مخالفة متنوعة.

كما أنه مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص عدد (25) قائد سيارة بكمين العلاقي  ـــ دائرة قسم ثان  أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط عدد (3) حالة إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وافيون الترامادول).

وتحررت لمحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

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