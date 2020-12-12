تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى دون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافًا للحقيقة).