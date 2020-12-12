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منوعات

«وحش كورونا».. 5 جينات تؤدي إلى الوفاة والحوامل لم تظهر عليهن أعراض

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:01 م
كورونا الحوامل
كورونا الحوامل
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة صادرة عن جامعة «إدنبرة» الإسكتلندية عن وجود 5 جينات تزيد من احتمال تدهور حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والحاجة إلى دخولهم غرف العناية المركزة، أو تودي بهم إلى الموت.

وجمعت الدراسة الحمض النووي لـ2700 مريض بكورونا في 208 وحدات للعناية المركزة في جميع أنحاء بريطانيا، وكانت تلك الحالات حرجة للغاية، وتوفي 22% منهم، فيما هناك 74% لا يستطيع أو التنفس دون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أنه تمت مقارنة المعلومات الوراثية لهؤلاء المرضى بنحو 100 ألف مصاب بريطاني، ما أدى إلى اكتشاف خمس جينات شائعة للغاية موجودة لدى المصابين الذي يعانون حالة صحية حرجة بسبب كورونا.

وقال باحثو الدراسة إن اكتشاف خمسة جينات يبدو أنها مرتبطة بالمرض بشكل واضح هو أمر غير مسبوق، موضحين: "معرفة الجينات المتورطة في الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا يمكن أن يساعد العلماء على تحديد الأدوية مسبقًا والتي يمكن أن تساعد في علاج كوفيد-19".

وسردت الدراسة الجينات الخمس وهم كيناز التيروزين «TYK2»، وسي-سي كيموكين «CCR2»، أوليجايدينيليت سنتتيز «OAS1»، وجين «IFNAR2»، وجين ديببتيديل ببتيداز «DPP9».

من جانبه، قال كينيث بيلي المؤلف الرئيسي للدراسة في جامعة إدنبرة إن الأشخاص الذين ينتجون المزيد من جين «TYK2» أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن ذلك الجين يؤدي إلى حدوث التهاب مفرط، وهو نتيجة قاتلة محتملة بعد الإصابةبكوفيد-19.

وأضاف الدكتور بيلي: «نتوقع أن مثبط جانوس كيناز (JAK) يجب أن تمنح فوائد لمرضى فيروس كوورنا المستجد، التي يجب أن تقلل من احتمال إصابتهم بالتهاب رئوي يهدد الحياة».

في السياق ذاته، أثبتت دراسة جديدة أن غالبية النساء الحوامل، اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، عند وصولهن إلى غرفة الولادة، لم تظهر عليهن أعراض، حسبما نشرت صحيفة «نيو مديكال» الطبية.

ووجد الباحثون أنه نحو 130 سيدة حامل ثبتت إصابتهن بكوفيد-19، في الغرف المخصصة للولادة، مشيرين إلى أن الدراسة شملت العديد من النساء الذي توجهوا للولادة داخل إحدى مستشفيات نيويورك في الفترة ما بينت شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأكد الباحثون أنه نحو 72% من النساء الحوامل، معرضن للإصابة بكورونا دون ظهور أعراض واضحة عليهن، وهو ما يعني أن هناك انتشار مبكر ومتفشي للمرض دون أعراض في وقت كانت فيه معظم اختبارات المجتمع والمستشفى مقصورة على الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض فقط.

وقالت مؤلفة الدراسة شيلا مارو من مستشفى «ماونت سيناي» بأمريكا: «هذه الدراسة مفيدة لوحدات المتخصصة للولادة، والمستشفيات في جميع أنحاء العالم بينما نواصل تحسين التأهب لتفشي الأوبئة المستقبلية، قد يكون من الحكمة النظر إلى أرقام فحص الولادة في وقت مبكر جدًا، حيث تواصل النساء الحوامل السعي للحصول على الرعاية الأساسية على الرغم من تدابير التباعد الاجتماعي، كما يمثلن عمومًا السكان الشباب في المجتمع».

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