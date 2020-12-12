رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صهر «عون» يطلق تيار سياسي معارض لمواجهة «فساد السلطة»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:57 م
شامل روكز
شامل روكز
أ ش أ
طباعة
أطلق عضو مجلس النواب اللبناني شامل روكز، وهو صهر للرئيس اللبناني ميشال عون، تيارًا سياسيًا جديدًا يقوم على معارضة نهج السلطة الحالية القائمة في لبنان وتأييد أفكار ومطالب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر من العام الماضي، معتبرًا أن السلطة السياسية فشلت في أداء مهامها وأشاعت الفوضى والفساد وأهدرت أموال اللبنانيين ومدخراتهم ولم توفر مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال شامل روكز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم أعلن خلاله اطلاق (لقاء لبنان وطني)، إنه منذ دخوله معترك السياسية قبل عامين من خلال مجلس النواب، ولم يشهد سوى منطق التعطيل والعرقلة التي تضر بمصالح الشعب اللبناني، وعدم اعتماد سياسات سليمة أو استراتيجيات مالية واقتصادية إنقاذية تعالج الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وأكد أن هذه الممارسات السياسية لا تشبه العمل العسكري داخل الجيش اللبناني الذي خدم به طيلة 35 عاما قبل تقاعده، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة على مدى 30 سنة لم تنجح في توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين اللبنانيين من كهرباء ومياه وبنى تحتية ورعاية صحية وضمان اجتماعي وغيرها.

اعتبر أن السلطة في لبنان يمسك بزمامها "زعماء فاشلون وقادة ميليشيات مسلحة كانوا السبب الرئيسي في اندلاع الحرب الأهلية ما بين 1975 وحتى 1990 وقاموا لاحقا بوضع اليد على الإدارات والمؤسسات العامة، بدلا من بناء الوطن وإنشاء نظام حكم عصري وحديث يقوم على احترام هيبة الدولة وسيادتها وشرعيتها مع تساوي المواطنين أمام القانون".

أشار إلى أن السلطة في لبنان تمارس "القوة التعسفية" بحق المواطنين وأن زعماء الطوائف والميليشيات والمافيات تسببوا في الانهيار الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات ومناحي الحياة، وأن الوقت قد حان للتخلي عن التشبث والتعصب المذهبي والطائفي، وأن يكون هناك الإنصاف الذي يحتاجه لبنان وشعبه.

وانتُخب شامل روكز، وهو عميد متقاعد بالقوات المسلحة وكان قائد فوج المغاوير (القوات الخاصة) بالجيش وزوج كلودين عون ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، عضوًا بمجلس النواب عن دائرة مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2018 وكان أحد أعضاء تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الذي يترأسه الصهر الثاني للرئيس عون النائب جبران باسيل) قبل أن ينشق عن التكتل بُعيد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

عبدالله السعيد يُعادل رقم «الخطيب» في الدوري العام

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

«وحش كورونا».. 5 جينات تؤدي إلى الوفاة والحوامل لم تظهر عليهن أعراض

وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي (صور)

موعد وصول الشحنات الجديدة من لقاح كورونا إلى مصر

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

أيام زمان

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

ربيع خريفى

1 أبريل.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان بابل للفنون العالمية

كاذبة

الحلم