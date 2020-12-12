شفاء 84218 حالة من كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 84 ألفًا و218 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 110 آلاف و393 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف و514 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 276 حالة، إلى جانب 96 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3836 حالة، فيما سجلت 1289 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 110 آلاف و393 حالة.