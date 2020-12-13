«المركزى» يجرى تعديلات على مبادرات دعم القطاع السياحى

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن البنك المركزي قد أجرى بعض التعديلات على المبادرات التى أعلنها لدعم القطاع السياحي.وأصدر البنك المركزي تعديلاته بشأن مبادرة الإحلال والتجديد والمتضمنة إتاحة 50 مليار جنيه، من خلال البنوك بسعر عائد 8% متناقص؛ لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، حيث تم تعديل فترة السماح من 6 أشهر من تاريخ المنح لتصبح فترة السماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022، بغض النظر عن تاريخ المنح.كما أصدر "المركزى" تعليماته إلى البنوك بشأن مبادرة سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، بضمانة وزارة المالية، والتي تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لها؛ بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع، لسداد مستحقات العاملين من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء وبحيث يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا، بحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وقد تم التعديل ليصبح 25 ألف جنيه شهريا.