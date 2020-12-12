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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:48 م
جريدة الدستور
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احتفلت المهندسة منار صلاح العاصى، ابنة شقيق الكاتب الصحفى والناقد الرياضى جمال العاصى رئيس قناة الأهلي الأسبق، بحفل زفافها على المهندس حسن ضاحي، بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام والرياضة والمجتمع، وعقد القران للعروسين، الدكتور فهمي عبدالقوي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والذي شهد على عقد القران، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وخالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطارق مصطفى مدرب المنتخب الوطني وطاهر أبوزيد وزير الشباب الأسبق، والفنان سامح الصريطي، والكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، والكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي،  والكاتب الصحفي وائل السمري، والناقد الرياضي محمد عراقى، والمهندس عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب، وسيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال حاتم عودة وعدد من كبار العائلات بشبرا الخيمة.

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