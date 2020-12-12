ربيع خريفى

تُعلِّق عينيها بالسقف، جلسة استرخاء بنهاية يوم عملٍ شاق.. تضع لها العاملة المقعد بجوار باب الغرفة المواجه للدَرَج، دائمًا ما تُردد أن العمل لا ينتهى، هنا وفى البيت.. تُصر على إطعام أحفادها من طبخ يديها، تحكى باستفاضة إبداعات مغامراتها فى المطبخ، من أجل ترك بصمة غذائية فى أجهزتهم الهضمية الغضة، للحفاظ على صحتهم.. تصارع مطاعم الوجبات الجاهزة بإعلاناتها المُبهرة، قطع مُحمّرة تقرمش مع الموسيقى ورقص الجميلات وفرقعة زجاجات مياه غازية ملونة.. لا تكُف عن مهاجمة أمهات هذه الأيام المتكاسلات والمستسلمات لدلع الصغار وحفظهن أسماء المطاعم وألوان الوجبات، مثل العيال، تكسب معركتها ثم تستلقى «سطيحة»، كما تقول معبرة برأسها وعينيها، وحيدة بعد مغادرتهم مع ذويهم إلى منازلهم القريبة وقد امتلأوا، ولا ينسون الاتفاق على قائمة طعام المرة القادمة.. تصاحب ذلك تفاصيل عن آلام الظهر وزيارات للأطباء، مع مقارنة بين مراتبهم العلمية وعلاجاتهم.. يتشاغل عنها بفتح درج الملفات القديمة، بينما تقود بحماس حلقة المتاعب والآلام مع زميلتيها فى غرفتهن الضيقة.

لا يتمكنّ من مغادرة مكتبه لانهماكهنّ فى الشكوى، مستأنفات أطراف حكايات تركنها بالأمس.. يظهر رأسه ببطء صعوده المتمهل للدَرَج، يذكِّر نفسه كل صباح بأيام أن كان يصعده قفزًا، ليلحق بالإفطار الصاخب مع الزملاء القدامى فى الطابق الأعلى، قبل أن يترقى لينفرد هنا فى هذه الغرفة الضيقة، ومكتبه المحشور فى عمقها مع السيدات الوكيلات.. مرات قليلة تلك التى يُفلِح فيها من الإفلات قبل التئام شملهن فى منتصف النهار- ساعة القهوة- وإلا فعليه تحمل الجزء التالى من حديث الشكوى من العيال وآبائهم، ومراوغاتهم التى لا تنتهى.. تنخفض أصواتهن فجأة وتلتقى رءوسهن.. فيرفع من صوت الأغانى التى يصبها المذياع القديم، ليشيع لهن جوًا من الاطمئنان، لكن دائمًا ما تفلت من إحداهن نظرة خاطفة، غالبًا ساخطة، وأحيانًا تكون غامضة، سارحة، تحولها بسرعة إلى دهشة، مع ضحكات خفيضة وطرقعة للأكُف، ثم تعود رءوسهن إلى الالتقاء والهمس.

لا يزال رأسها مائلًا للخلف، تستند إلى الجدار، عاقدة ذراعيها على صدرها، لا ترتدى أسود الحداد اليوم.. خلعته!، تبدو فى ثوب وردى رقيق له لمعة وظلال لا تخطئها العين الضعيفة، أدركته ذاكرته.. فعلًا، هى تخلصت من السواد منذ وقت قريب.. لكن لماذا يتأملها خلسة، هل اللون؟ يقنع نفسه بأن خروجها من الشرنقة السوداء هو ملمَح فنى يثير الدهشة فى تكوين جمالى نادر للوحة غريبة، تستمد جمالها من تناقض بين لون موجود بظلاله، وآخر مختفٍ.. ضحك فى سره، فالآخر المختفى باقٍ فى رأسه هو.. منذ عدة أيام، كانت تردد فى همس مسموع فى جلستهن الصباحية: «هو له فى ذمتى سَنَة، الله يرحمه، بعد كده الأسود ده له أصوله..» وكمَنْ صار حُرًا، راحت تحرك ذراعيها حول رأسها، تصاعدت ضحكاتهن، لم يتمكن من إغماض أذنيه، فانهمك فى البحث فى أدراج مكتبه برأسه خفيضًا، يغالب ضَحِكه.. يبحث عن أشياء ضائعة منه، غير موجودة أصلًا.. يُلجم لسانه بقسوة عن حكايات لمارلين مونرو مع اللون الأسود.. تحفظها السينما ورأسه، مثيرة.. للبهجة.. تدخلت الفِطرة لتشعُر بنظراته القلقة، تجوس هنا وهناك، بتبريرات دهشة غامضة وقد قارَبَ نهاية الدرج، أمام الغرفة، اعتدلت تحك عينيها بكفيها، تبتسم فى حرج، بادرها بصوت خفيض «خليكى مرتاحة.. زى لوحة الجمال النائم».. تدافعت دفقة دماء تشع حرارة إلى وجنتيها.. استغرب انفلات الكلمات من فمه، فالتفت مسرعًا لينفذ إلى مكتبه، لا تفارقه ابتسامتها المريحة.. وردية أيضًا.. تلفت حوله، الزميلتان جالستان، صامتتان.. تنظران إليه، سألته إحداهما عن سبب وقوفه هكذا حاملًا كل هذه الملفات، دارى ارتباكه بالجلوس فى مقعده، يتعلل بأنه مُتعب اليوم، وضع الملفات على المكتب واستدار ليواجههما.. تشعره نظراتهما بأن فى ملامحه شيئًا ما.. كسر الصمت دخولها، مبتسمة، تُرجع مقعدها إلى مكانه، تسدد عينيها إليه، تتسع ابتسامته بينما تتساءل عن سبب هذا الصمت.. شعر أن السؤال موجه إليه، فأدار مفتاح المذياع لتنطلق ثومة: نظرة وكنت أحسبها سلام.. وتمُر «أوام».. لم ينتبه إلا وهى تضع فنجان القهوة أمامه، تنظر فى عينيه قائلة: «صوتك حلو، بس الأغنية خلصت من بدرى، وقرّبنا نروّح»، تضحك بخفة، اعتدلت بمقعدها تواجههما، قبل أن تلتقط نظرة الشكر.. راحت تحكى عن طبيخها للعيال اليوم.

يحضر مبكرًا- قبلهن- لتجهيز ملفات عمل اليوم، وارتشاف فنجان قهوة الصباح مع تصفح سريع للصحيفة اليومية، قبل أن يخبئها فى درج مكتبه.. تركزت عيناه على صورة ذلك التمثال الضخم لمارلين مونرو، يحتل نصف صفحة فى مناسبة مهرجان سينمائى يترقبه العالم، أقاموا التمثال لتبدو حية متألقة فى لقطة استعراضية، تقف على ساق واحدة فى حذاء بكعب عالٍ دقيق، بينما الأخرى مطوحة للخلف فى فستان أصفر قصير، تنتثر عليه زهور دقيقة ملونة.. كتبَ المُعلِّق أسفل الصورة أن بالتمثال الرائع قنوات دقيقة بوصلات تطلق الهواء ليطير الفستان، كما لو كانت تواصل الرقص.. تحيط به جماهير المهرجان ونجومه فى الميدان حول مقر اللجنة المنظمة والبساط الأحمر ممتد.. زفرَ زفرةً حارة قبل أن يطوى الصحيفة.. يد امتدت من خلفه.. صوتها يرجوه التمهل مع تحية صباح خاطفة، ترك لها الصحيفة واستند إلى ظهر مقعده، يرقبها، تتمتم بأخبار المهرجان.. اعتدلت تواجهه، تبرق عيناها وهى تصف افتتاح المهرجان ليلة الأمس، انفلتت الكلمات من عقالها تصف مارلين وهى ترتدى السواد، كأرملة فى فيلمها الشهير، تصف القفازين الناعمين طويلين أسودين لامعين، جيبونة الفستان الأسود القصير، والقبعة بالتُلْ المنسدل يخفى دمعة واحدة تتدحرج بهدوء.. ترقبه صامتة وهو يحكى، ينظر إليها، هزّ رأسه مستأذنًا ليطوى الصحيفة، يخفيها فى الدرج، محظور قراءة الصحف أثناء العمل.. كانت لا تزال واقفة، فتح الدرج ليتشاغل بالبحث عن هذا الشىء غير الموجود فى أدراجه.

عادت مسرعة قبل استراحة القهوة، وقبل أن يروغ من ركنه فى الحجرة، تستأذنه بإلحاح ولهفة لتلقى نظرة على الصحيفة.. تلفّت حوله، يشعر بالحرج، قالت له هامسة: «قبل ما يرجعوا بسرعة»، أخرج لها الصحيفة، تلمّسَت بأصابعها بخفة صفحة مارلين.. ألقت نظرة سريعة على بضعة سطور فى ركن الصفحة، أطبقتها ونظرت إليه.. بدا كأنها ابتلعت كلمات كانت على طرف شفتيها، ثم غادرت مسرعة إلى صديقتيها.. فتح الدرج ليخفى الصحيفة، ترى ماذا يلفت النظر بجوار مارلين؟ ضعفت مقاومته، فأخرج الصحيفة خلسة، وضع العدسات على عينيه يزحف إلى نفس الركن من الصفحة، تعرض دار السينما العريقة فى وسط البلد الفيلم الشهير لمارلين مونرو منذ عدة ليالٍ.. والليلة هى الأخيرة.. لا يعرف متى طوى الصحيفة وأخفاها فى مثواها بالدرج؟. نفس دار السينما ونفس الفيلم.. وكل هذه السنوات، هل سيجرؤ على الذهاب إلى السينما وحده؟ يتقاعس أولاده فى الحصول على نسخة من الفيلم تحمل له ذكرياته مع أمهم.. لديهم حُجَج كثيرة للاحتفاء بأولادهم، فلا وقت لديهم.. والليلة هى الأخيرة.

قال لنفسه فى طريق العودة للمنزل: «أرتاح شوية، ولا داعى لمتاعب تجهيز الغداء، كفاية ساندوتش فى المطعم القديم بجوار السينما.. زى زمان».. يراقب شباك حجز التذاكر، الجمهور قليل، فلا إقبال على أفلام الأبيض والأسود، راح يتأمل الصور الفوتوغرافية لمناظر من الفيلم، معلقة فى بهو السينما.. يلح عليه تساؤل متى- أثناء هذه الصور- كانت لمساتهما أثناء عرض الفيلم، منذ تلك السنوات الطويلة، والحديث الذى دار بينهما، كان يشغله ليلتها كيف سيودعها إلى منزلها فى الليل، وماذا ستقول لأمها.

أصابع بأظافر دقيقة راحت تدق على كتفه، وصوت ضاحك يرجوه بخفة:

- ممكن تحجز لى تذكرة معاك؟