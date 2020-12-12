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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية الذكرى 45 لتأسيس المتحف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:16 م
محمد عبد القادر
محمد عبد القادر
هدى الأمير
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شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمها متحف الأقصر بفناء المتحف الخارجي بمناسبة مرور 45 عام على افتتاح وتأسيس المتحف في ديسمبر 1975 بعهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب والدكتور هشام الليثي ممثلا عن وزارة الأثار والدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر والسيدة إلينا بتشكوف رئيس البعثة الأثرية الأمريكية المصرية العاملة بمنطقة القرنة وعدد كبير من الأثريين والسياح وأفراد البعثات الأثرية العاملة في الأقصر.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح نائب المحافظ معرض المكتشفات الحديثة بالمتحف ويضم لوحات إيضاحية لأحدث الاكتشافات في منطقة العساسيف وجبل القرنة.

وأكد نائب المحافظ أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات ومساهمتها في تنشيط حركة السياحة وتعريف زوار الأقصر والمواطنين بتاريخ المنشآت التي تضم أهم القطع الأثرية، مشيرا إلى أن متحف الأقصر يعد متحفا تاريخيا كبيرا ومميزا لما يحويه من أهم القطع الأثرية النادرة.

وتم خلال الاحتفالية تكريم رواد العمل بالمتحف وقياداته السابقين وعدد من قيادات البعثات الأثرية العاملة بالأقصر، كما شهدت الاحتفالية جولة داخل المتحف للضيوف والمشاركين.

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