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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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يقول وليام شكسبير، إذ لم يكن لديك هدف، فاجعل هدفك الأول، إيجاد واحد، وهي مقولة تنطبق بشدة، على شباب "هان سايكل"HanCycle".

تعتبر وHanCycle" مشروع ورشة للنجارة، ولعمل المنتجات الخشبية، وتدوير الخشب، ولكنها في حقيقة الأمر، هي طموح شباب، إختار هدف، وعمل على إنجازه، ضاربًا بعرض الحائط كل القيود الاجتماعية، أو اتباع المألوف، فما دام المستقبل أت لا محالة، فليأتي كما نرغب نحن لا كما يفرض علينا، هكذا فكر شباب "HanCycle"، وهكذا حولوا حلمهم إلى حقيقة.

وعن كيفية تكون فكرة الورشة، يحكي عبدالرحمن صبري طالب بالفرقة الرابعة، كلية الآداب قسم علوم مسرح جامعة المنيا، أشتركت أنا وصديقي عبدالرحمن سيد، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية، في حب الخشب، والأعمال الخشبية، وهو أكثر ما يستهوينا على موقع اليوتيوب.

لكننا عملنا قبلها في عدة مجالات، أنا بالتسويق على السوشيال ميديا، وهو إحترف الجرافيك ديزاينر، وكان هذا مجال عملنا لفترة، ومع بداية العام الحالي، اتجهنا لتعلم صنع المشغولات الخشبية، من خلال اليوتيوب، واستغرق الأمر شهرين، ثم بدأت الموجة الأولى لفيروس كورونا في الظهور، وأُغلقت العديد من الشركات، أو أوقفت نشاطها مؤقتًا، وهو ما ترتب عليه، توقف عملنا في التسويق.

ومن هنا، بدأت فكرة إنشاء ورشة، يقول عبدالرحمن سيد، اتفقت على الفكرة مع صديقي عبدالرحمن، ثم أنضم إلينا أخي عز، وهو طالب بالسنة الثانية، بكلية التربية الرياضية، ولكن ظهرت مشكلة، رفض الأهل، عند كلانا، بسبب الوضع الاجتماعي، فكيف لطلاب جامعيين، العمل في مهنة كالنجارة، خاصة وأن والدي لديه شهادة دكتوراه، وصديقي عبدالرحمن لديه إخوته في كلية الطب وآخر بالهندسة، وهو ما جعل الرفض قاطع في بداية الأمر.

الإصرار على لفكرة والثبات عليها، هو ما جعلها تتحقق وترى النور، بدأنا العمل بالورشة، مع ثالث أيام عيد الفطر، برأس مال 4000ج، وكان أول عمل لنا لصديق، كان يرغب في عمل ديكورات لمنزله، فتحمل تكلفة الخشب، وقمنا نحن بعمل الديكورات.

وعن أهم العقبات التي واجهتهم يحكي عبدالرحمن صبري طالب كلية الآداب، في بداية عملنا بالورشة، لم تكن لدينا الخبرة الكافية، وهو ما تسبب في خساراتنا، لمبلغ 7000ج، ولكن مع الوقت، اكتسبنا الخبرة، وأصبح لدينا ورشة اكبر، وأصبح رأس مالنا يقارب الـ70000ج.

وعن فكرة،عمل دورات تدريبية، قالا: لا يوجد أماكن لتعليم أو للتدريب على صناعة المنتجات الخشبية، وإنما فقط ورش للعمل، ونحن نعلم أن هناك، شباب مثلنا يرغب في التعلم، لذلك قمنا بعمل دورة تدريبية مجانية للشباب، وحضر فيها أولاد وبنات لديهم رغبة في التعلم، وسنعيد تكرار تلك التجربة مرة أخرى، حتي يستفيد أكبر قدر ممكن من الشباب.

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