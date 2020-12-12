1 أبريل.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان بابل للفنون العالمية

أعلن الشاعر العراقي الدكتور علي الشلاه أن الدورة التاسعة لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية ستقام من 1 - 9 أبريل 2021.ووجه المهرجان عشرات الدعوات لفنانين وأدباء عرب وأجانب للمشاركة بهذه الدورة الاستثنائية.وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان 2011 وأصبح لدوراته اللاحقة حضور عالمي مميز نال ثناء اليونسكو والمشهد الثقافي العراقي والعربي.وتضم لجنته العليا عددًا من الأدباء والفنانين العراقيين، بالتعاون مع فنانين وأدباء عرب وأجانب ذوي اختصاص بإقامة الفعاليات الثقافية الدولية.