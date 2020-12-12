مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر دخلت الموجة الثانية من كورونا لأن هناك زيادة في حالات الإصابات منذ أسبوعين أو ثلاثة وهذا مُعلن وواضح أمام الجميع.وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، على شاشة "extra news"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الزيادة في أعداد الإصابات بـ"كوفيد- 19" ناتج عن دخول فصل الشتاء، فضلًا عن أن هناك مناطق وبعض الأماكن ليس بها احتياطات احترازية كاملة للوقاية من الفيروس.