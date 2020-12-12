ملامح الخريطة السياسية تحت قبة «برلمان 2020»

«مستقبل وطن»: لن نكون أصحاب «الصوت الواحد».. والأغلبية لا تعنى الاستحواذ والإقصاء

«الشعب الجمهورى»: استقطبنا شخصيات ذات ثقل سياسى

فقيه دستورى: الأعضاء الجدد مُلزمون بتقديم إقرارات ذمة مالية

«الوفد»: سندافع عن مبادئنا.. والائتلاف غير مطروح

«العدل»: مشروع قانون لتخفيض سعر الكهرباء

«حماة الوطن»: تشريعات لدعم خطط الدولة فى التنمية

«الإصلاح والتنمية»: إعفاء المستشفيات الخيرية من الضرائب

بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، بعد غدٍ الإثنين، يُسدل الستار على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، التى نجح خلالها حزب «مستقبل وطن» فى الاستحواذ على «الأغلبية البرلمانية»، بحصوله على ٣١٦ مقعدًا فى المجلس المقبل، مقابل ٩٥ مقعدًا للمستقلين، وفقًا للنتائج الأولية.وحصد «مستقبل وطن» ١٤٥ مقعدًا، عن طريق القائمة الوطنية «من أجل مصر»، فى القطاعات الأربعة: «شمال ووسط وجنوب الدلتا، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد»، إلى جانب ١٧١ مقعدًا فرديًا، أما المستقلون فحصدوا ٢٥ مقعدًا من القوائم، و٧٠ بالنظام الفردى.وتوقعت مصادر برلمانية عدم وجود ائتلافات برلمانية فى مجلس النواب المقبل، مثل «دعم مصر» فى البرلمان الحالى، الذى جاء تشكيله بسبب عدم وجود حزب للأغلبية، أما الوضع فى برلمان ٢٠٢٠ فأصبح مختلفًا، بحصول «مستقبل وطن» على الأغلبية البرلمانية بـ٣١٦ مقعدًا.«الدستور» تستعرض ملامح الخريطة السياسية فى البرلمان المقبل، على ضوء هذه النتائج، والأهداف التى يسعى كل حزب لتحقيقها تحت قبة «النواب».قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، إن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ تشير إلى حصول مرشحى الحزب على الأغلبية البرلمانية، بحصد ٣١٦ مقعدًا فى المجلس المقبل، أى ما يقرب من ٥٤٪ من المقاعد.وأوضح «الخولى» أنه وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من نتائج للمرحلة الأولى بجولتيها، والجولة الأولى من المرحلة الثانية، وما تشير إليه المؤشرات فى نتائج إعادة المرحلة الثانية، حصد «مستقبل وطن» ١٤٥ مقعدًا، عن طريق مرشحيه فى القائمة الوطنية «من أجل مصر»، إلى جانب ١٧١ مقعدًا فرديًا، ليصبح إجمالى مقاعد الحزب تحت قبة البرلمان المقبل ٣١٦ مقعدًا.وأضاف: «هذا العدد ينفى ما يتردد حول استحواذ الحزب على المجلس، لأن الاستحواذ يعنى الحصول على نسبة لا تقل عن ٩٥٪ من المقاعد، وهذا لم يحدث».وعن اتجاهات الحزب داخل مجلس النواب المقبل، قال «الخولى»: «(مستقبل وطن) سيتعامل بنفس سياسته فى مجلس الشيوخ، فلا محاصصة ولا استحواذ، وستسير الأمور بالتوافق والتشاور مع جميع الأعضاء، مع الدفع بالعناصر القادرة على تحمل المسئولية».واستشهد على ذلك بأن للحزب ١٤٧ عضوًا فى مجلس الشيوخ، وهو صاحب العدد الأكبر من المقاعد، لكن عند تشكيل هيئة المجلس، دعم فوز أحد أعضاء حزب «الوفد» بوكالة المجلس، وذلك بـ١٨٣ صوتًا، كما دعم ممثلة «الشعب الجمهورى» للفوز بوكالة المجلس، رغم امتلاكه الأغلبية.وشدد على أن الأغلبية تمنح الحزب القدرة والسرعة فى اتخاذ القرار، وهو ما يهدف إليه، لكن بعد الحوار مع جميع الأطراف، مضيفًا: «لا صحة للمزاعم التى تقول إن (مستقبل وطن) سيكون صاحب الصوت الواحد، سواء فى مجلس الشيوخ أو النواب، فرغم امتلاكنا الأغلبية فى المجلسين، حرصنا منذ تشكيل القوائم الانتخابية على ضم الأصوات الوطنية كافة إليها، وكذلك ضم أحزاب المعارضة، مثل (الوفد، والتجمع، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصرى الديمقراطى)، ولو كنا نريد الأغلبية المطلقة لشكّلنا قوائم منفردة».واختتم: «(مستقبل وطن) لم يهدف أبدًا إلى إقصاء أحد، أو استبعاد أى صوت، بل كان حريصًا منذ البداية على أن يكون البرلمان الجديد معبرًا عن كل التيارات السياسية، وجامعًا للمعارضة».كشف المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، عضو مجلس الشيوخ، عن نجاح الحزب فى حصد ٥٠ مقعدًا فى مجلس النواب المقبل، منها ٢٨ عن طريق القائمة الوطنية «من أجل مصر»، و٢٢ مقعدًا فرديًا.وقال «عمر» إن ما حققه الحزب من نجاحات داخل مجلسى النواب والشيوخ يرجع إلى عمله منذ البداية على استقطاب شخصيات ذات ثقل ووزن سياسى فى عدد من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى استعداده الجيد للاستحقاقات الانتخابية.وأضاف: «كان هدفنا أن نكون فى الصدارة، ونجحنا فى تحقيق ذلك، من خلال مرشحينا على القائمة الوطنية وعلى المقاعد الفردية، من الذين فازوا بمقاعدهم نظرًا لشعبيتهم الكبيرة».قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن عضو مجلس النواب الحالى الذى فاز رسميًا طبقًا للنتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ملزم بتقديم إقرار ذمة مالية فور بدء مباشرة مهامه.وفيما يتعلق بعضو مجلس النواب الذى يمارس عضويته فى الوقت الحالى وتمكن من اللحاق بالمجلس الجديد، فعليه أن يقدم إقرارى ذمة مالية، الأول عن الفصل التشريعى الحالى وانتهائه، والثانى عن الفصل الجديد.واستند «فوزى» فى ذلك إلى نص المادة ١٠٩ من الدستور، التى تنص على أنه «لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات».وتنص المادة كذلك على أنه: «يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون». كما استند الفقيه الدستورى إلى نص المادة ٣٨ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والمعدل فى ٢٠٢٠، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام.وأكد أنه بعد تقديم النائب الإقرار يرسل المجلس الإقرارات إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها، وفى حال وجود مخالفات أو تربح غير مشروع، يخطر الجهاز مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب، وبدء التحقيقات الرسمية معه.رأى طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب «الوفد»، أن فوز الحزب بـ٢٦ مقعدًا أمر جيد، وتمثيل معقول لـ«بيت الأمة» تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه المقاعد بواقع ٢١ مقعدًا ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، و٤ مقاعد فردية.وقال «تهامى» إن: «الوفد حاز أيضًا على ١٠ مقاعد فى مجلس الشيوخ، وهو عدد لم يسبق للحزب حصده فى الغرفة الثانية من البرلمان»، مبينًا أن التنسيق بين كتلة الحزب فى المجلسين سيكون عبر لائحة منظمة للعمل، مع تولى الهيئة العليا إعداد سياسات الحزب، التى سيلتزم نوابه بها.وأضاف: «للوفد مبادئ ومنهج واضح، وكل من خاض غمار الانتخابات تحت مظلته سيكون ملتزمًا بهذه المبادئ، تحت قبة البرلمان، وعلى رأسها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتحرر والاستقلال الوطنى».وواصل: «كل المواقف السياسية التى ستتخذها الهيئة البرلمانية ستكون خاضعة لرأى الهيئة العليا، مع عمل النواب على إعلاء مصالح الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان».وعن إمكانية عقد تحالفات، قال: «تشكيل ائتلافات أمر غير مطروح فى الوقت الحالى، بعد نجاح أحد الأحزاب فى الفوز بالأغلبية داخل المجلسين، لكن (الوفد) سيقف صفًا واحدًا مع كل القوى السياسية، لمواجهة أى مخاطر تحاك ضد الوطن دون تردد، إذا تطلب الأمر ذلك».بدأ عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، الفائز بعضوية مجلس النواب المقبل، فى تدشين عدد من المبادرات المجتمعية فى دائرته المحلة الكبرى، بالتعاون مع نواب الدائرة، لتقديم الخدمات المختلفة للأهالى، مع عقد لقاءات للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على تنفيذها فى الفترة المقبلة.وقال «إمام» إن المجلس المقبل مُلقاة على عاتقه مهام جديدة تتواكب مع مرحلة التنمية الشاملة التى تمر بها كل القطاعات فى الدولة المصرية، والإسراع فى إقامة دولة مصر الحديثة، واستكمال ما بدأه المجلس الحالى فى إقرار التشريعات المختلفة.وكشف عن أن حزب «العدل» سيتقدم بمشروع قانون يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تخفيض رسوم الكهرباء، وذلك عن طريق ضم شرائح الاستهلاك الثلاث الأولى فى شريحة بسعر الأولى.وشدد على أن الحزب سيعمل على وضع قانون ضرائب موحد يتضمن ضرائب تصاعدية تراعى الأقل دخلًا، من أجل تخفيف الضغط المادى، والحفاظ على تماسك الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى النظر فى قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمعاشات، وبما يراعى عمال القطاع الخاص.وحصد «العدل» مقعدين فى المجلس المقبل، من خلال القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أولهما مقعد رئيسه النائب عبدالمنعم إمام، والثانى للنائبة زينب السلايمى، عن قطاع جنوب الصعيد فى الأقصر.قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن الحزب حاز على المركز الرابع فى قائمة الأحزاب الفائزة بمقاعد مجلس النواب، بعد «مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد»، بعدما نجح فى الحصول على ٢٣ مقعدًا، منها ١٩ ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، و٤ بالنظام الفردى.وكشف عن امتلاك «حماة الوطن» حزمة من مشروعات القوانين التى تسهم فى دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، فى إطار يحفظ الأمن القومى للبلاد، مشيرًا إلى عقد الحزب اجتماعين لنوابه فى مجلس الشيوخ، لوضع الأجندة التشريعية التى سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.وطالب «الغباشى» القوى السياسية بالتكاتف وتوحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الوطن من المخاطر التى تواجهها الدولة المصرية، مضيفًا: «الحزب يدعم توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يعمل على أمن واستقرار ونهوض البلاد، وهو ما تجلى فى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، والتى حققت العديد من النجاحات فى قطاعات وقضايا مختلفة».«التجمع»: لجنة لتحضير القضايا والمشروعات ذات الأولوية فى المجلسحصد حزب التجمع ٦ مقاعد داخل مجلس النواب المقبل، بواقع ٥ نواب ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، وهم: عاطف مغاورى، نائب رئيس الحزب، وضحى عاصى، الأديبة والروائية، وسلمى مراد، ومارسيل سمير، أمينة الشئون البرلمانية، وعلاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالإضافة إلى فوز أحمد بلال البرلسى بمقعد فردى.وأعد «التجمع» أجندة برلمانية تتمسك بـ«المبادئ الرئيسية للكيان السياسى العريق»، وفق ما قاله نوابه خلال فترة الدعاية الانتخابية، مشددين على التزامهم بـ«مبادئ الحزب العامة الراسخة منذ عشرات السنين، التى تتضمن موقفًا ثابتًا تجاه القضايا والسياسات التى تربط مصر بجميع دول العالم». وقال محمد فرج، الأمين العام المساعد لشئون العمل الجماهيرى فى حزب التجمع، إن عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب تحت قبة البرلمان ليس كبيرًا مقارنة بما حصلت عليه أحزاب أخرى، ورغم ذلك فإن المقاعد الـ٦ ستكون كافية لتوصيل صوت الحزب.وأضاف: «عضو التجمع قادر- حتى ولو كان وحيدًا داخل البرلمان- على أن يكون معبرًا عن تيار كامل وحزب عريق، وأن يكون مؤثرًا فى المشهد السياسى». وكشف عن عزم الحزب تشكيل لجنة مستقبلًا، مهمتها تحضير القضايا والمشروعات التى سيركز عليها النواب، ودعمهم بالخبرات والأوراق اللازمة لجعلهم يقدمون أداءً برلمانيًا متميزًا يليق باسم الحزب العريق.حصل حزب «الإصلاح والتنمية» على ٩ مقاعد داخل المجلس الجديد، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، ومن أبرز نوابه الفائزين النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب الحالى.وحدد «أبوالعلا» أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب فى المجلس المقبل، قائلًا إنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء، بما يساويها بالمنشآت الرياضية، مثل مراكز الشباب.وأضاف: «المشروع الجديد يهدف إلى رفع الأعباء عن المؤسسات الخيرية، نظرًا لما تقدمه من خدمات لصالح المواطنين، وأقل تقدير لها إعفاؤها من سداد فواتير المياه والكهرباء، فضلًا عن إعفائها الكامل من الضرائب».وكشف عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون، لتقديمه إلى مجلس النواب المقبل، والمتوقع أن يشهد فصله التشريعى الأول الكثير من المناقشات، لاستكمال الدور الذى أداه برلمان ٢٠١٥ خلال السنوات الخمس الماضية.