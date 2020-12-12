فضل شاكر يطرح برومو «ابقي قابلني»: يارب دايمًا ناجح

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، مساء السبت، برومو أغنية جديدة بعنوان "ابقى قابلني" باللهجة المصرية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها بالكامل يوم الاثنين المقبل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".من ناحية أخرى، طرح شاكر كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، التى غناها باللهجة الخليجية عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيبوأطلق المطرب اللبناني مؤخرًا أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.