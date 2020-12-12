اللون الزيتي موضة شتاء 2021 (صور)



أعلن معهد بانتون للألوان أن اللون الزيتى هو موضة 2021 في الإطلالات الشتوية والصيفية ويمكن التألق بهذا اللون الذي يعكس الأجواء الشتوية ويعطي جاذبية لافتة وقدمت العديد من دور الأزياء مجموعة من الإطلالات بهذا اللون.



فقد سيطر اللون الزيتي على مجموعات الأزياء وتصميمات الفساتين لموسم شتاء 2021 التي تعزز أناقة المرأة وتبرز جمالها، ويكثر الشتاء ارتداء ملابس بألوان داكنة؛ لأنها تمنح الاحساس بالدفء والزيتى من الألوان الكلاسيكية التي تتجدد موضتها كل موسم، ويمكن اعتماده وتنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى سواء كانت كلاسيكية أو حيوية.

أعلن معهد بانتون للألوان أن اللون الزيتى هو موضة 2021 في الإطلالات الشتوية والصيفية ويمكن التألق بهذا اللون الذي يعكس الأجواء الشتوية ويعطي جاذبية لافتة وقدمت العديد من دور الأزياء مجموعة من الإطلالات بهذا اللون.فقد سيطر اللون الزيتي على مجموعات الأزياء وتصميمات الفساتين لموسم شتاء 2021 التي تعزز أناقة المرأة وتبرز جمالها، ويكثر الشتاء ارتداء ملابس بألوان داكنة؛ لأنها تمنح الاحساس بالدفء والزيتى من الألوان الكلاسيكية التي تتجدد موضتها كل موسم، ويمكن اعتماده وتنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى سواء كانت كلاسيكية أو حيوية.

- المعاطف:

من بين التصميمات المميزة لموسم فصل شتاء 2021 باللون الزيتي، هي المعاطف باختلاف تصميماتها وقصاتها، فبرزت المعاطف الطويلة بقصات مستقيمة، والمعاطف الميدي التي تضفي الحيوية إلى الإطلالة ويمكن اعتماد المعاطف ذات الاكمام المنفوشة أو الواسعة لأنها موضة هذا الشتاء.

- الفساتين:

قدمت الدور العالمية لموسم فصل شتاء عام 2021 الفساتين المختلفة باللون الزيتي، فبرزت الفساتين القصيرة بقصة الكاب، والفساتيم الميدي المصممة من القطيفة التي تعتبر من أجمل التصميمات واكثرها اناقة في الشتاء والفساتين المحاكة من الصوف التي تبدو مناسبة للاطلالات الكاجوال والعملية وحتى الرسمية.

- البلوفرات:

برزت في مجموعة أزياء موسم فصل شتاء عام 2021 التي قدمتها الدور العالمية، البلوفرات الطويلة باللون الزيتي بقصات وتصميمات مختلفة، منها ما هو كلاسيكي وتقليدي، ومنها ما هو أكثر حيوية وجرأة في الطقس البارد، خاصة مع الاكتاف المكشوفة والأكمام المنسدلة، ويسهل تنسيقها مع البنطلونات الكلاسيكية أو الضيقة.