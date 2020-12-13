تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 13-12-2020

حالة الطقس اليوم في مصر

درجات الحرارة اليوم





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نرصد الآن عبر هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 13-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد وجنوبه.فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة (50% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىتصل درجة الحرارة في القاهرة 27 14الإسكندرية 25 15تصل درجة الحرارة في وادي النطرون 26 15طنطا 27 14تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 27 14دمنهور 25 14تصل درجة الحرارة في بلطيم 25 15مطروح 25 13تصل درجة الحرارة في السلوم 24 11سيوة 25 11تصل درجة الحرارة في بورسعيد 26 16دمياط 24 16تصل درجة الحرارة في الزقازيق 26 14المنصورة 26 14تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 28 17السويس 26 16تصل درجة الحرارة في العريش 27 17رفح 27 17تصل درجة الحرارة في رأس سدر 26 18نخل 28 10تصل درجة الحرارة في نويبع 26 19طابا 24 18تصل درجة الحرارة في كاترين 22 05الطور 29 19تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18الغردقة 28 15تصل درجة الحرارة في مرسى علم 26 14الفيوم 27 14تصل درجة الحرارة في بنى سويف 28 14المنيا 29 15تصل درجة الحرارة في أسيوط 31 14سوهاج 27 13تصل درجة الحرارة في قنا 29 12الأقصر 32 12تصل درجة الحرارة في أسوان 33 13إدفو 33 13تصل درجة الحرارة في أبوسمبل 32 14الوادى الجديد 32 12تصل درجة الحرارة في شلاتين 29 17أبو رماد 28 17تصل درجة الحرارة في حلايب 28 18رأس حدربة 29 18.