تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 13-12-2020
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
نرصد الآن عبر هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد وجنوبه.
فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة (50% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
تصل درجة الحرارة في القاهرة 27 14
الإسكندرية 25 15
تصل درجة الحرارة في وادي النطرون 26 15
طنطا 27 14
تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 14
تصل درجة الحرارة في بلطيم 25 15
مطروح 25 13
تصل درجة الحرارة في السلوم 24 11
سيوة 25 11
تصل درجة الحرارة في بورسعيد 26 16
دمياط 24 16
تصل درجة الحرارة في الزقازيق 26 14
المنصورة 26 14
تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 28 17
السويس 26 16
تصل درجة الحرارة في العريش 27 17
رفح 27 17
تصل درجة الحرارة في رأس سدر 26 18
نخل 28 10
تصل درجة الحرارة في نويبع 26 19
طابا 24 18
تصل درجة الحرارة في كاترين 22 05
الطور 29 19
تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18
الغردقة 28 15
تصل درجة الحرارة في مرسى علم 26 14
الفيوم 27 14
تصل درجة الحرارة في بنى سويف 28 14
المنيا 29 15
تصل درجة الحرارة في أسيوط 31 14
سوهاج 27 13
تصل درجة الحرارة في قنا 29 12
الأقصر 32 12
تصل درجة الحرارة في أسوان 33 13
إدفو 33 13
تصل درجة الحرارة في أبوسمبل 32 14
الوادى الجديد 32 12
تصل درجة الحرارة في شلاتين 29 17
أبو رماد 28 17
تصل درجة الحرارة في حلايب 28 18
رأس حدربة 29 18.
حالة الطقس اليوم في مصروننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 13-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد وجنوبه.
فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة (50% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليومالعظمى الصغرى
تصل درجة الحرارة في القاهرة 27 14
الإسكندرية 25 15
تصل درجة الحرارة في وادي النطرون 26 15
طنطا 27 14
تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 27 14
دمنهور 25 14
تصل درجة الحرارة في بلطيم 25 15
مطروح 25 13
تصل درجة الحرارة في السلوم 24 11
سيوة 25 11
تصل درجة الحرارة في بورسعيد 26 16
دمياط 24 16
تصل درجة الحرارة في الزقازيق 26 14
المنصورة 26 14
تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 28 17
السويس 26 16
تصل درجة الحرارة في العريش 27 17
رفح 27 17
تصل درجة الحرارة في رأس سدر 26 18
نخل 28 10
تصل درجة الحرارة في نويبع 26 19
طابا 24 18
تصل درجة الحرارة في كاترين 22 05
الطور 29 19
تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 18
الغردقة 28 15
تصل درجة الحرارة في مرسى علم 26 14
الفيوم 27 14
تصل درجة الحرارة في بنى سويف 28 14
المنيا 29 15
تصل درجة الحرارة في أسيوط 31 14
سوهاج 27 13
تصل درجة الحرارة في قنا 29 12
الأقصر 32 12
تصل درجة الحرارة في أسوان 33 13
إدفو 33 13
تصل درجة الحرارة في أبوسمبل 32 14
الوادى الجديد 32 12
تصل درجة الحرارة في شلاتين 29 17
أبو رماد 28 17
تصل درجة الحرارة في حلايب 28 18
رأس حدربة 29 18.
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