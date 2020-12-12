السيسي يوجه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة "ميرا.م.ا" بعد مناشدة ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.وأوضحت الوزارة أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب.وأضافت أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر؛ حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، إضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.