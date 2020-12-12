«المصريين الأحرار» يثمن قرار عمان بإعفاء المصريين من تأشيرات الدخول

ثمّن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، قرار سلطنة عمان بإعفاء رعايا 103 دول ومن بينها مصر من تأشيرات الدخول إليها لمدة 10 أيام وفق الضوابط والشروط المحددة.قال أحمد علي حسن، مسئول المصريين شئون المصريين بالخليج العربي عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار سلطنة عمان يعزز من التعاون علي كافة الاصعدة، خاصة السياحية والتجارية بينها وبين البلدان المسموح لرعاياها الدخول بدون تأشيرات، ويعزز العلاقات والصداقة المصرية وسلطنة عمان.أضاف: أن العهد الجديد للسلطنة يسطر خطوط ومسارات عديدة أولها آليات التعاون وفتح آفاق التبادل مع العديد من الدول استكمالا لمسيرة الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذى يشهد تاريخه بالكثير من جسور المحبة والتعاون مع البلدان وخاصة مصر.أشار إلى أن القرار يزيد من مجالات التبادل التجاري والثقافي وينشط المجال السياحي للسلطنة، وسينعكس بالإيجاب على أبناء الجالية المصرية في عمان.