رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تقصف عدة مناطق في عين عيسى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:01 م
القوات التركية
القوات التركية
آية حسني
طباعة
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إطلاق القوات التركية قذائف مضيئة في سماء مخيم عين عيسى ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي الرقة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مواقع في المخيم وقريتي صيدا ومعلق في المنطقة ذاتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بالأمس، اشتباكات في ريف عين عيسى الغربي شمالي الرقة، بين الفصائل الارهابية الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محاول تسلل جديدة للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وقصفت القوات التركية والفصائل أماكن في منطقة عين عيسى، وسقطت قذائف بالقرب من نقطة روسية في المنطقة.

وكان المرصد السوري نشر تقريرًا حول التصعيد الأخير، وجاء فيه إن القوات التركية برفقة الفصائل الموالية لها تعمد إلى تصعيد عملياتها العسكرية على ناحية عين عيسى وقرى واقعة بمحيطها والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ويتواجد فيها نقاط ومواقع لقوات النظام، منذ شهر وأكثر، حيث تقوم بقصف صاروخي مكثف بشكل شبه يومي، بالإضافة لعمليات تسلل تقوم بها الفصائل.

وتتركز عمليات القصف التركي على كل من بلدة عين عيسى ومحيطها وأطرافها وقرى سلوم وصيدا ومعلق ودبس وكوبرلك الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق m4 الدولي.

موضوعات متعلقة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

موعد وصول الشحنات الجديدة من لقاح كورونا إلى مصر

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

تعرف على أماكن الخروج في رأس السنة 2021 واحتفالات الكريسماس

تفاصيل إطلاق التعليم العالي منصة ادرس في مصر 2020 - 2021

أيام زمان

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا يقصد البرادعى؟
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

«على مائدة الست».. فهمى عمر يكشف أسباب صداقة العندليب والعمروسى

التاريخ السري| خرافات بناء الهرم الأكبر: موجات فوق صوتية ومرتفعات حجرية

26 ديسمبر.. شريف شعبان يناقش «3 نبوءات سوداء» بالمتحف المصري

«سجن وصداقة لم تدم».. قصة جلال الحمامصي مع ثوار يوليو