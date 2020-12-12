القوات التركية تقصف عدة مناطق في عين عيسى

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إطلاق القوات التركية قذائف مضيئة في سماء مخيم عين عيسى ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي الرقة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مواقع في المخيم وقريتي صيدا ومعلق في المنطقة ذاتها.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بالأمس، اشتباكات في ريف عين عيسى الغربي شمالي الرقة، بين الفصائل الارهابية الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محاول تسلل جديدة للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وقصفت القوات التركية والفصائل أماكن في منطقة عين عيسى، وسقطت قذائف بالقرب من نقطة روسية في المنطقة.وكان المرصد السوري نشر تقريرًا حول التصعيد الأخير، وجاء فيه إن القوات التركية برفقة الفصائل الموالية لها تعمد إلى تصعيد عملياتها العسكرية على ناحية عين عيسى وقرى واقعة بمحيطها والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ويتواجد فيها نقاط ومواقع لقوات النظام، منذ شهر وأكثر، حيث تقوم بقصف صاروخي مكثف بشكل شبه يومي، بالإضافة لعمليات تسلل تقوم بها الفصائل.وتتركز عمليات القصف التركي على كل من بلدة عين عيسى ومحيطها وأطرافها وقرى سلوم وصيدا ومعلق ودبس وكوبرلك الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق m4 الدولي.