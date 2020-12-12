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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:13 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
سلمى بدر
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تتصدر رانيا يوسف دائمًا تريندات مواقع التواصل بعد ظهورها على السجادة الحمراء باطلالات خلال تكريمها بفعاليات المهرجانات السينمائية المختلفة مثيرة للجدل.

رانيا يوسف مواليد 1 ديسمبر 1973، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها في 2021، وما ستواجهه حسب برجها القوس حسب خبيرة الفلك مني أحمد.
مارس الرياضة.. ماذا
- على الصعيد العاطفي:
في السنوات الماضية ربما شعرت رانيا أن علاقاتها الرومانسية كانت في طريقها إلى الانهيار، لكن في 2021 كل هذا سيتغير وستشعر هذا العام بمزيد من التحفيز والاندفاع نحو الرومانسية، لكن يجب عليها التأكد من عدم السماح لنفسها من الدخول في أى علاقة قبل التأكد من مشاعرها.
مارس الرياضة.. ماذا
- على الصعيد المهني:

ستحتاج هذا العام العمل مع الآخرين، فكلما عملت بشكل أفضل مع الآخرين لمع اسمها وسيحدث تضارب في علاقاتها المتعلقة بالعمل، ما سيؤثر سلبيًا عليها قليلًا.
مارس الرياضة.. ماذا
- على الصعيد الصحي:
في الآونة الأخيرة ربما تكون قد وقعت في بعض العادات السيئة يجب أن تستخدم 2021، لمحاولة تبني عادات صحية جديدة وتعود إلى الألعاب الرياضية وتقلع عن التدخين.
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)
مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)

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