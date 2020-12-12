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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بعد 5 سنوات.. الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان «الطوارئ المناخية»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:06 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى "إعلان حالة الطوارئ المناخية" خلال افتتاح قمة افتراضية السبت تهدف إلى إعادة إطلاق الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، بعد خمس سنوات من اتفاق باريس.

وأعلن جوتيريش: "أدعو اليوم المسئولين في العالم إلى إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون هذا ما فعلته 38 دولة بالفعل، وهي تدرك مدى إلحاح الوضع وما هو على المحك. أدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها".

وشدد على أننا "ما زلنا لا نسير على الطريق الصحيح" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين أو حتى 1،5 درجة مئوية، كما التزم المجتمع الدولي في 2015.

وقال في القمة التي يشارك فيها عشرات القادة إن "الالتزامات التي تم التعهد بها لتحقيق ذلك لم تكن كافية، وحتى هذه الالتزامات لم يتم الإيفاء بها، ومن أجل الإيفاء بها، هناك حاجة منذ الآن إلى بذل جهود كبيرة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030 بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010".

ومن المقرر أن يقدّم العشرات من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ طموحاتهم في مكافحة الاحتباس الحراري السبت.

كذلك، من المفترض مشاركة ممثلين لشركات مثل "أبل" والمجتمع المدني والشعوب الأصلية في هذه القمة التي تنظمها الأمم المتحدة وبريطانيا بالاشتراك مع تشيلي وإيطاليا.

وقبل أقل من عام على تنظيم مؤتمر كوب 26 الذي سيعقد في نوفمبر 2021 في جلاسكو (أسكتلندا)، حض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين في القمة على "إثبات طموحاتهم بهدف وقف الكوارث التي تضرب كوكبنا وفعل ما يلزم لتأمين مستقبل أبنائنا وأحفادنا".

بينما أعلنت دول عدة قبل القمة عن خطط طموحة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتفاهمت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على أن تخفض بحلول 2030، انبعاثاتها "بنسبة 55 % على الأقل" - مقابل 40% من قبل - عما كانت عليه في 1990، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأعلنت الصين أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم أخيرا نيتها تحقيق حياد الكربون بحلول 2060. وتعهد الرئيس الصيني السبت خفض كثافة الكربون (انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي) بنسبة "تزيد عن 65%" بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2005، بينما تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تحقيق هذا الهدف بحلول 2050.

كما تعهدت حكومة المملكة المتحدة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 68% على الأقل بحلول العام 2030.

ومن موجات الحر إلى الأعاصير المتتالية وحرائق الغابات الضخمة والفيضانات، يشكل تضاعف هذه الظواهر المدمرة مؤشرا واضحا إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض التي شهدت للتو العقد الأكثر سخونة على الإطلاق.

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