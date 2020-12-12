العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، السبت، على «آلاء» الطالبة بالصف الثالث التجاري بشبرا الخيمة، حيث تبين وجودها بصحبة صديقتها إسراء أحمد بمنطقة كليوباترا في الإسكندرية.وكشفت التحريات اتصال الفتاة بوالدها من محال كليوباترا بالإسكندرية تطلب منه أن يذهب إليها وأن صديقتها أخذت كل ما معها من أموال.وتبين أن الفتاتين ذهبتا للإسكندرية عقب خروجهما من المدرسة، وجرى تسليمهما لأسرتهما مع التعهد بحسن رعايتهما.وشهدت شبرا الخيمة بالقليوبية اختفاء فتاتين بالصف الثالث التجاري في ظروف غامضة دون علم أسرتيهما بأي معلومات تفيد الوصول إليهما.