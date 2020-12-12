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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كارثة بيئية.. تركيا أكبر مستورد للنفايات الأوروبية في العالم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:14 م
المخلفات البلاستيكية
المخلفات البلاستيكية
وكالات
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تتراكم المخلفات البلاستيكية من سائر أنحاء أوروبا في جنوب تركيا التي استحالت الوجهة الرئيسية لنفايات القارة، ما يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا للسلطات في أنقرة رغم ازدهار أنشطة التدوير.

هذه الأكوام من المخلفات آخذة في التمدد منذ عامين إثر بدء الصين إغلاق أبوابها أمام النفايات الأوروبية. ومن المتوقع أن يتعزز المنحى الراهن مع الازدياد الكبير في استخدام البلاستيك في العالم خلال جائحة "كوفيد-19"، ما يفاقم المخاوف الصحية والبيئية في تركيا.

ففي منطقتي تشوكوروفا وسيحان بمحافظة أضنة، تتكدس نفايات مرسلة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا داخل الحفر والأنهر أو على قارعة الطرق، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.

ويكون الحرق أحيانًا مصير هذه المخلفات المعدة لإعادة التدوير، ما يخلّف سحبًا كبيرة من الدخان السام.

ففي العام الماضي، كانت تركيا تستورد حوالى 48500 طن من النفايات شهريًا، في مقابل 33 ألف طن في الشهر سنة 2018، وفق معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات.

وفي 2019، كانت أكثرية هذه النفايات آتية من بريطانيا (154 ألف طن)، ثم إيطاليا (89 ألف طن) وبلجيكا (86 ألف طن) وألمانيا (67 ألف طن) وفرنسا (57 ألف طن).

وفي سبتمبر، أمرت وزارة البيئة الشركات العاملة في القطاع بحصر نسبة استيراد النفايات القابلة لإعادة التدوير بـ50% من حاجاتها والتزود بالكميات الباقية محليًا.

فشركة "جاما ريسايكل" وحدها تصدّر شهريًا 1500 طن من الأسلاك المعاد تدويرها إلى 30 بلدًا.

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