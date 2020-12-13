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منوعات

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:24 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل على موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات وتأتي مواعيد بداية ونهاية الدراسة والامتحانات في الجامعات المصرية وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تلتزم بها كافة الجامعات المصرية، حيث تبدأ امتحانات الترم الأول لعام 2021 في الجامعات المصرية، يوم السبت الموافق 23-1-2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 4-2-2021، وذلك طبقًا للمواعيد المحددة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

تنشر «الدستور»  موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات ، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 23-1-2021 وتنتهي يوم الخميس 4-2-2021، وتلتزام الجامعات المصرية بالخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بداية وانتهاء الامتحانات، حيث تنتهي الجامعات المصرية في الوقت الحالي من استعداداتها الإجراءات الوقائية بهدف حماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتشدد الجامعات المصرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني سينطلق بعد انتهاء إجازة نصف العام 2021، على أن تبدأ الدراسة للترم الثاني يوم 20 فبراير 2021.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

وفقًا لبيانات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، نهاية العام الدراسي ما بين شهري يونيو ويوليو 2021.

خطة وزارة التعليم العالي لسير العملية التعليمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفذ خطة لسير العملية التعليمية سواء كانت بإذاعة المحاضرات أون لاين أو بالحضور داخل الجامعة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا، وذلك منذ بداية العام الدراسي 2020-2021، يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث استقبلت الجامعات المصرية ما يقرب من 3 ملايين طالب وطالبة بـ27 جامعة حكومية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق نظام التعليم الهجين، الذي تم استحداثه في نظام التعليم المصري منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لاستكمال الدراسة للطلاب في ظل انتشار كورونا، حيث يعمل تلك النظام على الجمع بين التعليم مباشر في الجامعة أمام عضو هيئة التدريس، وبين التعليم عن بعد، بهدف تقليل أيام الحضور المباشر بالجامعة.

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