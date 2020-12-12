البنك الزراعى: 550 ألف مستحق لصرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة

يصرفون المنحة للمرة الأولى، عقب إضافتهم كمستحقين جدد من قبل لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأشار الأستاذ علاء فاروق إلى أن المستحقين الجدد سيبدأون فى صرف المنحة نقدًا وببطاقة الرقم القومي بداية من الأحد المقبل 13 ديسمبر 2020 ولمدة 10 أيام، من خلال كل فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري سيصدر لهم كارت "ميزة " البنك الزراعي المصري حتى يتمكنوا من صرف المنحة من خلاله في الدفعات القادمة، أسوة بالمستفيدين القدامي الذين صرفوا المنحة خلال المرحلة الأولى.وأكد الأستاذ علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري بدأ منذ الأحد الماضي 6 ديسمبر 2020 فى صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لنحو 241148 مستفيدًا قديمًا بإجمالي نحو 125 مليون جنيه و475 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن 174345 مستفيدًا قاموا بالفعل بصرف المنحة خلال الأيام الخمسة الماضية عبر كروت ميزة البنك الزراعي المصري بنسبة 72.2%، وذلك من خلال كل ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بفروع البنك الزراعي المصري، والتي يزيد عددها عن 1200 فرعًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري هو البنك الوحيد في القطاع المصرفي الذي يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصري، ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزي المصري في إمكانيات البنك الزراعي المصري وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة، ودون تحمل عناء التكدس والزحام، بما ينعكس على إنجاح المنظومة بما يكفل تحقيق رضا المواطنين بتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية.وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قامت بإرسال رسالة نصية لكل عميل عبر تليفونه المحمول لإخطاره بأحقيته في صرف المنحة، أعقبها قيام البنك الزراعي المصري بإيداع مبلغ المنحة في حسابه على كارت ميزة البنك الزراعي المصري، وفقًا لقاعدة البيانات المحدثة التي أقرتها اللجنة بموجب المعايير المطبقة على المستحقين.وأشار فاروق إلى وجود فريق عمل متكامل من البنك الزراعي المصري يعمل على متابعة عملية صرف المنحة منذ بداية المبادرة وحتى الآن للتأكد من انتظام سير العمل بعمليات الصرف والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى لتلافي أي ملاحظات من شأنها التأثير السلبي على نجاح المنظومة، مؤكدًا أن الأمور تسير حتى الآن وفقًا لما هو مخطط لها، ولم يتلق البنك أو أى من فروعه أي شكاوي تذكر من العملاء أثناء عمليات الصرف.