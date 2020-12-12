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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خلال قمة المناخ.. الرئيس العراقى: شرعنا بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:37 م
برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، شروع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية.

وقال صالح في كلمته خلال قمة طموح المناخ العالمي تابعتها وكالة الأنباء العراقية، إنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق جراء الحروب والنزاعات المتكررة والتي أدت إلى تعريف البلد على أنه واحد من أكثر البلدان هشاشة بالتغييرات المناخية، كما أدت إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجيا.

وأضاف صالح، أن البرلمان العراقي قد صوت في 22 سبتمبر 2020 على الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، وأعلن بهذا توجه البلاد إلى الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعية تبنى على التنوع الاقتصادي والمتمثل بدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة للتغييرات المناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، وتدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشار صالح إلى ضرورة دعم الشباب ودور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي، متابعا: "العراق شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية، كاستجابة سريعة لهذا الانضمام والتي تعد السياسة العليا لعمل التغييرات المناخية في البلد وتؤسس للاقتصاد الأخضر الساند بين عامي 2020 و2030".

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