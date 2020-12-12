الإثنين.. أول دفعات لقاح كورونا تصل إلى المراكز الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، عن أن الدفعة الأولى من لقاحات فايزربايونتيك ستصل صباح الإثنين المقبل إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية "وارب سبيد" التي أنشأتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 "بدأت عمليات التوزيع" وستصل "الشحنات الأولى صباح الإثنين".