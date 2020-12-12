رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطات خط بنها - بورسعيد

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، المحطات والمزلقانات الواقعة بالمسافة بين محطتي أبو حماد وأبو صوير.وأثناء زيارته، أكد رئيس الهيئة على مراجعة منسوب الأرصفة بالمحطات، وكذا الفدو الأفقي والرأسي، لضمان السلامة الكاملة لجمهور الركاب أثناء عملية الصعود والنزول.كما التقى رئيس الهيئة بالمواطنين أثناء مروره، متبادلًا معهم الحديث وملاحظاتهم للارتقاء بالخدمة المقدمة لهم، ومطمئنًا إياهم بأن عمليات تطوير نظم الإشارات بخط بنها الإسماعيلية بورسعيد تسير على قدمٍ وساق.يذكر أن مشروع تطوير نظم الإشارات بخط بنها الإسماعيلية بورسعيد، تنفيذ شركة سيمنس الألمانية، يهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة مسير القطارات، من خلال تقليل تدخل العنصر البشري في عملية التشغيل، مع تقليل زمن التقاطر بين القطارات، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد القطارات على الخط، لخدمة الطلب المتزايد على السكة الحديد، نظرًا لما تتمتع به من ثقة لدى جمهورها من الركاب، إضافةً إلى تطوير عدد 85 مزلقانا على خط بنها الإسماعيلية بورسعيد، أعمال مدنية ونظم تحكم لتعمل بوابات التشغيل إلكترونيًا.