رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدولية للصليب الأحمر»: وصول أول قافلة مساعدات إلى إقليم تيجراي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:42 م
قافلة مساعدات إلى
قافلة مساعدات إلى إقليم تيجراي
عبير سليم
طباعة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، وصول أول قافلة مساعدات منذ اندلاع القتال إلى عاصمة إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، محمّلة بالأدوية والمواد الإغاثية الأخرى.

وأوضحت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، ـن القافلة مكونة من سبع شاحنات بيضاء، ووصلت إلى مدينة ميكيلي، لافتة إلى أنها نظمت هذه القافلة، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.

أضافت: أن مرافق الرعاية الصحية في ميكيلي أصيبت بالشلل بعد نفاد الإمدادات من الأدوية والمواد الطبية الأخرى مثل القفازات الجراحية وأن مستشفى آيدر الرئيسي في الإقليم اضطر إلى إغلاق وحدة الرعاية الفائقة وغرفة العمليات الجراحية بسبب النقص وعدم القدرة على تشغيل المولد.

على الرغم من عودة خطوط الهاتف والاتصالات عبر الإنترنت للعمل تدريجيا، إلا أن معظم أجزاء المنطقة لا تزال يصعب على الصحفيين ووكالات الإغاثة الخارجية الوصول إليها.

قالت الحكومة إنها هزمت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم الإقليم وأبرمت اتفاقا مع الأمم المتحدة للسماح بإدخال المساعدات، لكن بعض وكالات الإغاثة والمانحين يقولون إن الاتفاق مقيد للغاية وإن الأمن لا يزال يمثل مشكلة.

وتعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار قبل أيام.

وقالت إدارة إقليم تيجراي المعينة من الحكومة الاتحادية بدلا من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها ستتولى مهامها غدا الأحد، وحثت موظفي الحكومة المحلية على استئناف أعمالهم يوم الاثنين.

موضوعات متعلقة

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

الصور

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوى والحريرى فى انتخابات النواب؟

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

«وحش كورونا».. 5 جينات تؤدي إلى الوفاة والحوامل لم تظهر عليهن أعراض

وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي (صور)

موعد وصول الشحنات الجديدة من لقاح كورونا إلى مصر

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

أيام زمان

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

الزرقاني.. «بداية ونهاية» تحكي قصة حياتي ولم أجسدها في عمل لهذا السبب

«تصدر غلاف مجلة مصرية».. حكاية اللاعب الذي عشقه نجيب محفوظ

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

ربيع خريفى

1 أبريل.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان بابل للفنون العالمية

كاذبة

الحلم