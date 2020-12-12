«الدولية للصليب الأحمر»: وصول أول قافلة مساعدات إلى إقليم تيجراي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، وصول أول قافلة مساعدات منذ اندلاع القتال إلى عاصمة إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، محمّلة بالأدوية والمواد الإغاثية الأخرى.وأوضحت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، ـن القافلة مكونة من سبع شاحنات بيضاء، ووصلت إلى مدينة ميكيلي، لافتة إلى أنها نظمت هذه القافلة، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.أضافت: أن مرافق الرعاية الصحية في ميكيلي أصيبت بالشلل بعد نفاد الإمدادات من الأدوية والمواد الطبية الأخرى مثل القفازات الجراحية وأن مستشفى آيدر الرئيسي في الإقليم اضطر إلى إغلاق وحدة الرعاية الفائقة وغرفة العمليات الجراحية بسبب النقص وعدم القدرة على تشغيل المولد.على الرغم من عودة خطوط الهاتف والاتصالات عبر الإنترنت للعمل تدريجيا، إلا أن معظم أجزاء المنطقة لا تزال يصعب على الصحفيين ووكالات الإغاثة الخارجية الوصول إليها.قالت الحكومة إنها هزمت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم الإقليم وأبرمت اتفاقا مع الأمم المتحدة للسماح بإدخال المساعدات، لكن بعض وكالات الإغاثة والمانحين يقولون إن الاتفاق مقيد للغاية وإن الأمن لا يزال يمثل مشكلة.وتعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار قبل أيام.وقالت إدارة إقليم تيجراي المعينة من الحكومة الاتحادية بدلا من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها ستتولى مهامها غدا الأحد، وحثت موظفي الحكومة المحلية على استئناف أعمالهم يوم الاثنين.