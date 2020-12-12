حجز 3 متهمين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام بحجز 3 متهمين 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه بالمناطق الهادئة بالسلام والنهضة، كما أقر المتهمون بسرقتهم لهواتف محمولة ومبالغ مالية تعدت 18 ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.