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القبلة

شخصيات عامة ورجال دين يشاركون في عزاء شيخ الطريقة الدسوقية (صور)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:04 م
جريدة الدستور
كتب: عمرو رشدي
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توافد المعزين، منذ قليل، على مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وذلك لتأدية واجب العزاء في شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، الشيخ مختار علي محمد الدسوقي.

وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي في مقدمة المعزيين، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبعض الوزراء والمسئولين السابقين وبعض القيادات العسكرية ورجال الدولة وعلماء الأزهر الشريف وشيوخ الطرق الصوفية.

وبدأ العزاء في الخامسة مساءً، حيث توافد مريدي الطريقة من جميع أنحاء مصر، ليشاركوا في عزاء الشيخ الراحل الذي كان يترأس أكبر طريقة صوفية في مصر، والتي يصل عدد مريديها وفق آخر إحصاء إلى 5 ملايين داخل وخارج مصر.

وكان الدكتور جمال الدين الدسوقى النجل الأكبر لشيخ الطريقة الدسوقية في مقدمة الصفوف لاستقبال المعزيين الذين جاءوا من كل حدب وصوب للعزاء في الشيخ المنتقل الذي عرف بعلمه وأخلاقه وأدبه مع الصغير والكبير، حتى أن الجميع وصفه بولي الله الذي رحل في صمت.

ووجه جمال الدين الدسوقى الشكر لكل من شارك في عزاء والده الراحل، مؤكدا أن الشيخ الراحل كان محبًا للجميع لا يكره أحد أبدًا.

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