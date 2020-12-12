تحويل مستشفى السادات العام بالمنوفية لحالات كورونا

أصدرت مديرية الصحة بالمنوفية، قرارًا بغلق العيادات الخارجية التابعة لمستشفى السادات العام، وتحويلها للوحدات الصحية، وتخصيص المستشفى لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات الطوارئ والحوادث فقط، ولم يشمل هذا القرار غير مستشفى السادات في الوقت الراهن.وكشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية لـ"الدستور"، عن أن الإجراء الذي تم اتخاذه مع مستشفى السادات العام، كان للمصلحة العامة، وفي إطار خطة موضوعة، وتم توزيع العيادات الخارجية بالأطباء على الوحدات الصحية المنتشرة في مركز السادات لخدمة الأهالي.وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور فيصل جودة، على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، كما تم عمل بعض التكليفات لمستشفيات المنوفية لصالح سير العمل بالمنظومة الصحية بالمنوفية.