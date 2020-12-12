حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في السلام

أمرت نيابة السلام اليوم بحبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة السلام ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمين (باسم.م، طارق.ع) مسجلين في ٤ قضايا سرقة، وأقرا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب وسرقة 7 شقق سكنية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.