41272 إجمالي إصابات كورونا في لوكسمبورج

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج، السبت، تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 41272 حالة.وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت كذلك أربع حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورج إلى 396 حالة.