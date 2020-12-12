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الثقافة

«على مائدة الست».. فهمى عمر يكشف أسباب صداقة العندليب والعمروسى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:36 م
شيخ الإذاعيين فهمي
شيخ الإذاعيين فهمي عمر
حمدين حجاج
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شاهد على العصر، على كتفه يحمل تاريخًا طويلًا من العمل والكفاح داخل الإذاعة المصرية بدأها في مهد نشأتها، في مسيرة امتدت لـ40 عامًا قضاها أمام الميكروفون محاورًا كبار الشخصيات ورموز المجتمع، وكاشفًا للعديد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية والرياضية لاحقًا.

لكن على فرط هؤلاء النجوم وتنوعهم الذين قدمهم الإذاعي القدير ، تظل هناك علاقة خاصة جدًا جمعت بينه وبين الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وقد رصدت تلك العلاقة العديد من المؤلفات والأعمال الدرامية التى قدمت سيرة العندليب.

وفي حوار سابق مع شيخ الإذاعيين فهمي عمر، كشف بعضًا من كواليس التعارف والصداقة بينه وبين حليم قائلًا: "الإذاعة المصرية هي التي صنعت العندليب، ففي بداياته كان يعمل عازفًا في الأوركسترا الإذاعي، وكان يتميز بجسده الضئيل خلافًا لأفراد الفرقة، وكان دائمًا ما يردد بأنه صاحب صوت جيد، وبحكم كونه شقيقًا للمطرب لإسماعيل شبانة، تدخلنا لدي الإذاعي القدير عبدالوهاب حافظ لسماعه، وبالفعل أعجب بموهبته ومنحه اسمه".

خلال تلك الفترة لم يكن العندليب قد نال الشهرة التى يستحقها، حيث كان هائمًا باحثًا عن ذاته في دنيا الفن، حتى أتت اللحظة التى التقي فيها بصديق عمره الذين قاده إلي قمة النجومية والمجد مجدي العمروسي، وقد كنت سببًا في هذا التعارف الذي حدث بينهما.

العمروسي كان زميل دراسة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وقد جذبته نداهة الفن، فكان حريصًا على حضور حفلات السيدة أم كلثوم، وفي إحدى حفلاتها التقيته هناك، وكان قد مضي على تخرجنا 4 سنوات، وبعد أن تبادلنا أطراف الحديث سويًا، أدخلته القاعة، وصارت تلك حالة متكررة.

وجرت العادة أن يأتي «مجدي» من الإسكندرية يوم الأربعاء ويبقي مقيمًا في القاهرة حتي الجمعة، وخلال إحدى المرات التقي هو بـ«عبدالحليم» وتوطدت العلاقة بينهما إلي صداقة متينة، ولتبدأ من بعدها سنوات الشهد والدموع في حياة نغم الغناء العربي.

خلال السنوات التالية كنت أداعب «العمروسي» قائلًا: "يا ريتني وقعت معاك عقد بـالحصول على 20% أرباح باعتباري السبب في تعارفك بالعندليب»، وبعد فترة منحني هدية عبارة عن جنيهين دهب، وحدثني ضاحكًا: «الـ 20% أرباحك القديمة من مشروعاتي أنا وعبدالحليم حافظ".

أنا أطُلق على ذكري ميلاد ووفاة العندليب اسم مولد عبدالحليم، فخلال هذين اليومين ينسج بعض الأفراد حكاوي من وحي خيالهم عن علاقتهم به، كان آخرها ما ردده أحدهم بأنه كان يأتي لزيارته مرة شهريًا، لأجل تناول طبق كشري من يد زوجته.

وعندما تقابلت معه أخبرته بأنه لو تناول منه حبة واحدة لكان حينها من المهلكين، فرد قائلًا: «لو مش مصدقني روح البساتين أسأله»، ومن يومها قررت عدم الدخول في مجادلات أو مهاترات مع من يردد تلك المزاعم.

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